بحضور الامير راشد وكاميرون .. الهيئة الخيرية ترسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

وطنا اليوم:أرسلت الهيئة الخيرية الهاشمية، الأربعاء، طائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، بحضور رئيس مجلس أمناء الهيئة سمو الأمير راشد بن الحسن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وقالت الهيئة، إنه “بحضور صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أرسلنا اليوم طائرة مساعدات جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية”.

وأضافت أن الطائرة تحمل طرودا غذائية ومستلزمات خاصة بالنساء والأطفال وملابس شتوية.