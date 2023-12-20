كوهين : إسرائيل تمهد لـ قرار مهم بحق قطاع غزة

وطنا اليوم:قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إن بلاده تقترب من فك الارتباط الاقتصادي عن قطاع غزة.

وقال إيلي كوهين، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”:

على الطريق إلى فك الارتباط الاقتصادي عن قطاع غزة.

لقد وصلت الآن إلى قبرص في زيارة مهمة لتعزيز الانفصال الاقتصادي بين إسرائيل وقطاع غزة.

لا يمكننا بأي حال من الأحوال العودة إلى الواقع الذي سبق الهجوم في السابع من أكتوبر.

الى ذلك كشفت صحيفة هأرتس العبرية عن عدم وصول حاويات البضاعة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر الأحمر منذ حوالي أسبوعين؛ نتيجة الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي على السفن التي ترتبط بكيان الاحتلال.

وقالت الصحيفة العبرية إنه يتوقع عدم وصول البضاعة عبر الحاويات إلى الكيان خلال الأسابيع الأربع المقبلة.