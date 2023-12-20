بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بدعم اليمين المتطرف.. برلمان فرنسا يقر قانون طرد الأجانب

منذ 3 ثواني
بدعم اليمين المتطرف.. برلمان فرنسا يقر قانون طرد الأجانب

وطنا اليوم:وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون للهجرة مثير للجدل يهدف إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، مما أثار جدلا ساخنا بعد أن قرر اليمين المتطرف دعم هذا الإجراء.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 في وقت متأخر من الثلاثاء. وسبق أن تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن نص مشروع القانون يتضمن “أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا”.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي دافع عن مشروع القانون، إن الحكومة تريد أن تشهد “المزيد من الحزم ضد منتهكي القانون الأجانب”.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس “من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟” ولا يزال مشروع القانون بحاجة للتحول إلى قانون رسمي.
يأتي التصويت بعد أن توصل أعضاء البرلمان من الحزب الوسطي الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحزب الجمهوري المحافظ إلى حل وسط للسماح للنص بالمرور عبر عملية تشريعية معقدة. ولا تتمتع حكومة ماكرون بالأغلبية في البرلمان.
وقال المحافظون، الذين دفعوا من أجل اتباع نهج متشدد، إن النص يتضمن أحكاما لخفض عدد المهاجرين القادمين إلى فرنسا، عن طريق الحد من حصول الأجانب على مزايا اجتماعية. واتهم السياسيون اليساريون الوسطيين بتمرير القانون بدعم من اليمين المتطرف.
ووصفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية، التشريع بأنه “انتصار أيديولوجي” لحزبها.
وردا على الانتقادات، قالت بورن إن هناك ما يكفي من الأصوات من حلفاء ماكرون الوسطيين ومن المحافظين للموافقة على مشروع القانون دون دعم حزب التجمع الوطني. وانتقدت المنظمات الحقوقية مشروع القانون باعتباره تهديدا لحقوق المهاجرين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:02

نواب:إخفاء 9 مليارات دينار من الدين الداخلي في الموازنة العامة

14:35

ندوة في عمان الاهلية حول حقوق الإنسان والعدوان على غزة

14:16

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثانية 2023‎

14:14

كابيتال بنك يكرّم موظفيه الفائزين في مسابقة الشطرنج السنوية لعام 2023‎

14:04

3 شركات تتأهل لعطاء إطلاق خدمات جواز السفر الإلكتروني

14:00

الجامعة الألمانية الأردنية تكرم الباحثين والأكاديميين المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية

13:54

الملك يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

13:48

الربابعة يطالب الحكومة بالضغط على البنوك لتخفيض الفوائد عن الأردنيين

13:45

القوات المسلحة ترسل 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني خان يونس

13:38

الزعبي: إذا لم يستقر الأردن لن تستقر أمريكا وروسيا

13:35

في حوارية مع طلبة جامعة البترا- الخريشة : الانتساب للأحزاب حق للجميع

13:25

الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر

وفيات
الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائروفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023