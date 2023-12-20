الجامعة الألمانية الأردنية تكرم الباحثين والأكاديميين المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية

وطنا اليوم – كرم رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي الباحثين والأكاديميين المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية وذلك تقديراً لجهودهم واسهامهم في رفع سمعة الجامعة الأكاديمية وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتحقيق رسالتها ورؤيتها في التميز بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور الحلحولي خلال التكريم بحضور نائب الرئيس وعمداء الكليات الى أن الجامعة الألمانية الأردنية أطلقت الجائزتين ترسيخاً لثقافة التميز الأكاديمي في الجامعة وتقدير المتميزين وتحفيزهم للوصول الى الأداء المتميز بما يسهم في خلق قيادات كفؤة وحالة من التنافسية والتشجيع على الابتكار والابداع .