3 شركات تتأهل لعطاء إطلاق خدمات جواز السفر الإلكتروني

وطنا اليوم:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، الأربعاء، تأهل 3 شركات لعطاء إطلاق خدمات جواز السفر الإلكتروني.

وقال الوزير إن المرحلة الحالية الخاصة بالعطاء هي مرحلة الاعتراضات والمدد القانونية للاعتراض.

ولفت إلى أن فتح العروض المالية سيكون مع نهاية فترة الاعتراض.

طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في أيار 2023، عطاء محليا ودوليا خاصا للشركات لتقديم عروض فنية لإطلاق خدمات جواز السفر الإلكتروني في الأردن.

وحول أهمية الانتقال لخطوة الجواز الإلكتروني بظل وجود الجواز التقليدي قال هناندة إن هذا التطور الطبيعي لجوازات السفر وانتقالها من الجوازات التقليدية إلى الجوازات الإلكترونية المزودة بشرائح والتي يسهل تحميلها ببيانات أو بصمات بيومترية أو قراءتها بطرق مختلفة سواء من خلال أجهزة طرفية أو عن بعد بتقنيات مختلفة.

وشدد هناندة على أنه يستحال تزوير بيانات جواز السفر الإلكتروني.

الوزارة، عرفت جواز السفر الإلكتروني، في وقت سابق، أنه “جواز سفر يحتوي على شريحة إلكترونية يخزن عليها جميع المعلومات الخاصة بمالك الجواز”.

وأشار إلى أن الجواز الإلكتروني سيكون متطلبا أساسيا لدخول كثير من الدول.

وبين أن زيادة انتشار الجواز الإلكتروني ستسهل إجراءات السفر في المطارات والجهات التي تتطلب جواز السفر.