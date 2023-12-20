بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

منذ ساعة واحدة
الملك يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
وأكد جلالته في برقية تهنئة بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذه المناسبة الحرص على الاستمرار في تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوسيع فرص التعاون في شتى الميادين.
وقال جلالة الملك في البرقية “إنني على ثقة، بأن سموكم ستواصلون قيادة مسيرة التقدم والرفعة في دولة الكويت الشقيقة بكل حكمة، والتي رسخها المغفور له، بإذن الله، الراحل الكبير سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وستمضون قدما في تعزيز وحدة الصف العربي وخدمة الأمتين العربية والإسلامية”.
وشدد جلالته على الحرص الكامل على إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن والكويت إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة للقضايا العربية والإسلامية.
وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لسمو أمير دولة الكويت بالتوفيق في خدمة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:02

نواب:إخفاء 9 مليارات دينار من الدين الداخلي في الموازنة العامة

14:35

ندوة في عمان الاهلية حول حقوق الإنسان والعدوان على غزة

14:16

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثانية 2023‎

14:14

كابيتال بنك يكرّم موظفيه الفائزين في مسابقة الشطرنج السنوية لعام 2023‎

14:04

3 شركات تتأهل لعطاء إطلاق خدمات جواز السفر الإلكتروني

14:00

الجامعة الألمانية الأردنية تكرم الباحثين والأكاديميين المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية

13:48

الربابعة يطالب الحكومة بالضغط على البنوك لتخفيض الفوائد عن الأردنيين

13:45

القوات المسلحة ترسل 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني خان يونس

13:38

الزعبي: إذا لم يستقر الأردن لن تستقر أمريكا وروسيا

13:35

في حوارية مع طلبة جامعة البترا- الخريشة : الانتساب للأحزاب حق للجميع

13:25

الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر

12:34

البطاينة : لم تصلنا أي استقالة من الظهراوي الذي لم يصرح بأي شيء للإعلام عن انضمامه لحزب آخر

وفيات
الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائروفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023