بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

القوات المسلحة ترسل 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني خان يونس

منذ ساعة واحدة
القوات المسلحة ترسل 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني خان يونس

وطنا اليوم:أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية.
وتؤكد القوات المسلحة أن إرسال وحدات الدم مساندة من الأردنيين لأشقائهم لدعم الجهود الطبية التي تبذلها الكوادر الصحية في الظروف التي تشهدها المنطقة، ولتوفير كميات كافية من الدم مختلف الزمر، جراء النقص الحاد في قطاع غزة لاستخدامها في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل العدوان الإسرائيلي.
وتستمر القوات المسلحة الأردنية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة من خلال إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية اللازمة، لتقديم العلاج والإسعافات للمرضى في القطاع للتخفيف من معاناتهم وآلامهم.
يشار إلى أن إرسال وتجهيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع والضفة الغربية، ويضم كوادر طبية من كافة التخصصات، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأوقات العصيبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:35

ندوة في عمان الاهلية حول حقوق الإنسان والعدوان على غزة

14:16

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثانية 2023‎

14:14

كابيتال بنك يكرّم موظفيه الفائزين في مسابقة الشطرنج السنوية لعام 2023‎

14:04

3 شركات تتأهل لعطاء إطلاق خدمات جواز السفر الإلكتروني

14:00

الجامعة الألمانية الأردنية تكرم الباحثين والأكاديميين المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية

13:54

الملك يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

13:48

الربابعة يطالب الحكومة بالضغط على البنوك لتخفيض الفوائد عن الأردنيين

13:38

الزعبي: إذا لم يستقر الأردن لن تستقر أمريكا وروسيا

13:35

في حوارية مع طلبة جامعة البترا- الخريشة : الانتساب للأحزاب حق للجميع

13:25

الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر

12:34

البطاينة : لم تصلنا أي استقالة من الظهراوي الذي لم يصرح بأي شيء للإعلام عن انضمامه لحزب آخر

12:12

التعليم العالي: 7500 منحة جامعية إضافية لصندوق دعم الطالب للعام الحالي

وفيات
الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائروفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023