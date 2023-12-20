الزعبي: إذا لم يستقر الأردن لن تستقر أمريكا وروسيا

وطنا اليوم:قال النائب فواز الزعبي إن العجز في الموازنة العامة لعام 2024 البالغ ملياري دينار يعود إلى وجود نحو 4 ملايين لاجئ في الأردن.

وأضاف الزعبي في مداخلة له خلال جلسة تشريعية لمناقشة خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، أنه على دول العالم أن تنتبه للأردن، وأنه “إذا لم يستقر الأردن لن يستقر العالم ولن تستقر أمريكا وروسيا. الأردن محور استقرار للعالم بأكمله”.

واعتبر أن موازنة 2024 تختلف عن جميع الموازنات السابقة في المئوية السابقة كاملة.

وشدد الزعبي على ضرورة أن تأخذ الحكومة في عين الاعتبار وجود وضع اقتصادي خطير، معتبرا أن المنطقة التي تمر بأزمة اقتصادية لا مثيل لها تتآمر على استقرار الأردن.