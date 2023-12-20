في حوارية مع طلبة جامعة البترا- الخريشة : الانتساب للأحزاب حق للجميع

وطنا اليوم:قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة إن كل مواطن أردني يحق له الانتساب للأحزاب، وإن المستقبل للعمل السياسي.

وأكد الخريشة خلال جلسة حوارية نظمتها جامعة البترا اليوم في كلية الحقوق وأدارها عميد كليتها الدكتور علي الدباس أن المستقبل للعمل السياسي المنظم، والانخراط بالحياة الحزبية، مؤكداً أهمية مشاركة الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.

وقال الخريشة في الجلسلة الحوارية بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم وعمداء الكليات وطلبة الجامعة إن منظومة التحديث السياسي التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله عززت الحياة السياسية والحزبية، من خلال تشريعات قانونية مكّنت الشباب والمرأة من حجز مكانة لهم في البرلمان المقبل، وكذلك حضور للأحزاب من خلال تخصيص 20% من أعضاء الهيئة العامة للشباب ومثلها للمرأة.

وبين الخريشة أن ما يميز المرحلة المقبلة من العمل الحزبي في الأردن هو تخصيص ( 41 ) مقعداً في مجلس النواب المقبل للأحزاب ستزيد هذه الحصة لتصل إلى 50% من عدد مقاعد البرلمان لتصل في المرة التي تليها إلى 65% للمرشحين من القوائم الحزبية.

ورداً على سؤال حول استقرار التشريعات السياسية، قال الخريشة إن الدستور حصَّنَ قانوني الانتخاب والأحزاب، بحيث اشترط تعديل القوانين تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على التعديلات، وهو ما يعطي ضمانة حقيقية لعدم العبث بها مستقبلاً.

وأكد الخريشة أهمية تحقيق اهداف التحديث السياسي، باعتباره رؤية ملكية التزمت الحكومة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن دور الوزارة نشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، والتوعية بمخرجات منظومة التحديث السياسي، وتشجيع المواطنين على الانخراط والانتساب للأحزاب.

وأوضح الخريشة في نقاشه مع الطلبة أن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني، لأن الحياة التشريعية بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة في العمل العام والحياة السياسية، وفقاً لما نص عليه قانونا الانتخاب والأحزاب.

ودعا الوزير إلى ضرورة تغيير السلوك الانتخابي للمواطنين من أجل انتخاب المرشحين على أسس برامجية حزبية، وليس على أسس شخصية ومصلحية.

وتعليقًا على تساؤلات طرحها الطلبة حول إمكانية تشكيل الحكومات البرلمانية، بين الوزير أن قانون الأحزاب تحدث بشكل صريح عن حق الحزب في المشاركة في الحكومات، وأن قانون الأحزاب الحالي حدد في المادة 3 منه تعريف الحزب بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من اردنيين تجمعهم قيم المواطنة، وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف الغى المشاركة في الحياة السياسية، والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة، ومن خلال خوض الانتخابات بانواعها بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات او المشاركة فيها وفقاً للمادة 35 من الدستور .

وفي نهاية اللقاء جرى حوار موسع بين الوزير والحضور من الطلبة، وقام رئيس الجامعة بتسليم درع الجامعة للوزير، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، وعميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، وعميد كلية الإعلام الدكتور علي النجادات، وعميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الدكتور رياض عوض، وعميد شؤون الطلبة الدكتور اياد الملاح.