الأمين العام لحزب إرادة يرعى لقاءً تضامنيًا مع الأشقاء في غزة في نادي خرجا بلواء بني كنانة – صور 

– دعم الموقف الأردني الرسمي والشعبي المناصر للأشقاء في فلسطين وهذا ديدننا الذي لا يقبل المزاودة عليه.

– الاعتزاز بقواتنا المسلحة التي تواجه المليشيات على حدودنا الشمالية وجميع الأردنيين خلفها مشاريع شهداء.

– أي محاولات للتهجير القسري أو الناعم مرفوضة.

– أزمة غزة أثبتت حاجة الأردن الماسة للأحزاب من أجل أردن قوي معتمد على الذات لكي نبقى صامدين كما نحن ضد أي ضغوطات.

– المقاومة الفلسطينية ألهمتنا جميع وأعادت للأمة العربية الثقة وستنتصر بالنهاية

وطنا اليوم:تحت رعاية الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة تم تنظيم لقاء تضامني مع الأشقاء في قطاع غزة من قبل نادي خرجا الرياضي بلواء بني كنانة، بحضور فريق الأمانة للحزب ورئيس مجلس حزب إرادة بمحافظة إربد المهندس صهيب بني يونس، وأعضاء هيئته العامة وعدد من أبناء المنطقة، كما حضر اللقاء رئيس نادي خرجا حازم الزعبي الذي نظم اللقاء بالإضافة إلى عدد من وجهاء المنطقة وقيادات شبابية وكانت المرأة حاضرة.

وأكد البطاينة دعم الموقف الأردني قيادةً وشعبًا المناصر للحق الفلسطيني على ترابه وضرورة وقف العدوان وحماية المدنيين وايصال المساعدات دون انقطاع، مشددًا على أن الأردن كان ولا زال يدافع بكل المحافل عن القضية الفلسطينية والتاريخ يشهد على ذلك ودماء قواتنا المسلحة ورفات شهدائه على أرض فلسطين شاهدة على ذلك.

وعبر البطاينة عن اعتزازه بما تقوم به قواتنا المسلحة على الحدود الشمالية وهي تدك المليشيات الفارسية هناك التي لم تأتِ للتهريب فحسب، إنما يستهدفون الأردن لإستكمال حلمهم في الهلال الشيعي ولكنها ستبقى عصية عليهم.

ورفض البطاينة المزاودة على الموقف الأردني تجاه فلسطين فهي قضية أردنية داخلية وقدم الأردن لفلسطين ولا زال يقدم وهذا واجبه وواجب كل العرب ولكننا الأولى بفلسطين والذود عنها ، وجلالة الملك يجوب العواصم حاملا ً القضية الفلسطينية في كل المحافل، مشددًا أن أي محاولة للتهجير القسري أو الناعم مرفوضة وسنبقى متمسكون باللاءات الثلاث كلا للمساس بالقدس وكلا للتوطين وكلا للوطن البديل.

وقال إن العدوان على غزة كشف ورقة التوت عن الغرب الذي يدّعي حقوق الانسان ولهذا لا يمكن أن نرضى بهم حكمًا على الطاولة ونقول لشعوبهم أن الضرائب التي يدفعوها توجه قنابل لقتل أطفال فلسطين.

وبين أن حزب إرادة كان له موقفًا واضحًا منددًا من العدوان على قطاع غزة ونفذ الوقفات والفعاليات التضامنية في مختلف المحافظات وأثبت أنه قادر على قيادة الشارع لأنه من الشارع في البادية والمدينة والمخيم والأرياف ، وهذا يأتي ضمن مبادئ الحزب بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ومع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه، وأن الأردن جزء من عمقه العربي الاستراتيجي وإستقرار هذا العمق هو أولوية قصوى وخصوصا سوريا والعراق .

وأضاف البطاينة أن حزب إرادة خاطب أحزاب العالم لحثها على الضغط على حكوماتها بخصوص ما يجري في غزة.

وأكد البطاينة أن أزمة العدوان على غزة أكدت أننا بحاجة ماسة للأحزاب من أجل قوة ومنعة الأردن وإعتماده على الذات، فالأحزاب الحقيقية البرامجية الواقعية النابعة من الشعب الأردني هي قوة للأردن، والأردن القوي يعني فلسطين قوية.

وألقيت في اللقاء كلمات من أبناء المجتمع المحلي أكدت اعتزازها بصمود للشعب الفلسطيني المقاوم للعدوان الصهيوني منددين بحرب الإبادة الجماعية على غزة، وداعين الى موقف عربي موحد لوقف العدوان، مشيدين بمواقف الأردن قيادة وشعبًا الداعم للأشقاء في وجه هذا العدوان الغاشم

وقد تحدث في اللقاء كل من رئيس النادي حازم الزعبي، اكرم الزعبي، الدكتور حسن البشايرة، النائب السابق صلاح الزعبي، الدكتور يحيى الزعبي، العميد المتقاعد احمد يوسف الزعبي، والدكتور لؤي الزعبي، و الدكتور عزام عبيدات وقد تميز عريف الحفل السيد محمد تميم