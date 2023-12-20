إطلاق المرحلة 3 من دعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا

وطنا اليوم:رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية/ رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي المقدم من الصندوق.

وأكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي خلال الاطلاق على أهمية البرنامج في إحداث أثـر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي، مبديا فخره بخدمة ما يزيد عن 7000منزلا خلال المرحلة الثانية من البرنامج خلال العام 2023.

وأشار الخرابشة الى أن الدعم الحكومي المقدم ضمن البرنامج هو دعم مباشر للأسر الأردنية لمساعدتها بتقديم دعم 30% من كلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية مما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر، مبينا ان هذا التوجه يأتي في ظل ريادة الاردن في استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، حيث وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة الى 27% من الكهرباء المولدة في المملكة.

وأضاف الخرابشة أن حجم الأنظمة التي يدعمها الصندوق بقدرة تبلغ (3.6) كيلواط (واحد فاز) وهي مشمولة بدعم الكهرباء ، سواء الانظمة المشمولة بهذا البرنامج أو تلك التي تم تركيبها في المراحل السابقة، لافتا الى أن هذا إلتزام من قبل الحكومة بفعالية الدعم للبرامج التي يقدمها الصندوق للمواطنين وضمان إستفادتهم منها بالشكل الملائم.

وبين الوزيرالخرابشة، أهمية المشروع المتمثلة في تحفيز أعمال الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية في المحافظات، الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل إضافية مباشرة وغير مباشرة في مختلف محافظات المملكة، مما سيحدث أثرا تنمويا محلياً مباشرا.

وشدد على أن هذا البرنامج ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة، وهو إستمرار لخطط وبرامج الصندوق في دعم القطاع المنزلي منذ العام 2015، وهو إشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في دعم المواطن الأردني في فاتورة الكهرباء الشهرية، وإلى الاستمرار بالعمل على تحقيق الخطط المعتمدة في مجال الإنتقال الطاقي التدريجي في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة.

من جانبه أكد مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة رسمي حمزة أهمية الشراكة بين الصندوق و البنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ هذا البرنامج والوصول للمواطنين من خلال توفير النوافذ التمويلية المختلفة، وإتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم لتركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية لمنازلهم وذلك لخدمة 7 آلاف أسرة مستهدفة و 35 ألف مواطن مستفيد.

وأشار حمزة إلى أن أربعة بنوك كانت قد إنضمت للمشاركة في هذا البرنامج وهي (البنك الإسلامي، بنك القاهرة عمان ، وبنك صفوة، بنك الإسكان)، وسيتبعها توقيع اتفاقيات مماثلة مع 25 جمعية محلية في مختلف المحافظات لتسهيل الوصول إلى المواطنين في أماكن سكنهم.

وأشار حمزة إلى أن إطلاق هذه المرحلة من البرنامج يأتي بعد تحقيق المرحلة الثانية أهدافها بتركيب أنظمة خلايا شمسية و أنظمة السخان الشمسي لــ 7000 أسرة بحجم تمويل إجمالي للمشروع وصل إلى 15 مليون دينار، مؤكدأ إستمرار الصندوق في تأدية مهمته المتمثلة بتمكين المواطنين من خفض فاتورة الكهرباء الشهرية وإحداث اثر إقتصادي وإجتماعي مباشر في هذا الشان.

وبين حمزة أهمية البرنامج الذي ينفذه الصندوق في تحريك السوق المحلي، وخدمة المواطنين والتخفيف من عبء فاتورة الكهرباء الشهرية عن قطاع المنازل، وذلك من خلال تقديم منحة مساهمة من صندوق الطاقة وتسهيل عمليات التمويل للمواطنين بالشراكة مع الصندوق ضمن آليات شفافة وواضحة.

وفيما يتعلق بآليات الاستفادة من البرنامج بين حمزة انه تم تصميم منصة الإستعلام عن الشمول المبدئي للبرنامج وهي منصة إلكترونية أنجزت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، بحيث يستطيع المواطن من التسجيل من خلالها واصدار الموافقة المبدئية اذا حقق الشروط والمعايير المطلوبة، ثم يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أوالمقاول المنفذ لتركيب نظام الخلايا الشمسية او نظام السخانات الشمسية، وتُعطى الأولوية للمزودين او المقاولين المحليين في المحافظات أو من ضمن الاقليم وان يكون المزود اوالمقاول مرخص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتركيب انظمة الخلايا الشمسية. اما فيما يخص تركيب السخانات الشمسية يجب أن يكون المزود او المقاول ضمن قائمة الشركات المؤهلة لدى صندوق الطاقة لتركيب انظمة السخانات الشمسية حيث أن هذه القائمة يمكن الحصول عليها من خلال النوافذ التمويلية أو من خلال المنصة الالكترونية المذكورة.

وأشار حمزة انه يمكن للراغبين بالاستفادة من البرنامج معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المُعد خصيصا لهذا البرنامج والذي تم إستحداثه للتسهيل على المواطنين الراغبين بالإستفادة من البرنامج معرفة آلية التقديم والإستفادة من البرنامج وتفاصيل الدعم والمواصفات الفنية للأنظمة والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية memr.gov.jo ، أو من خلال المنصة الالكترونية SOLARENERGY.GOV.JO ، أو من خلال صفحات التواصل الإجتماعي لصندوق الطاقة JREEEF أو من خلال البنوك المعتمدة لهذا البرنامج.