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مسح يكشف نسبة الحاصلين على خدمات الحكومة الإلكترونية

منذ 44 دقيقة
مسح يكشف نسبة الحاصلين على خدمات الحكومة الإلكترونية

وطنا اليوم:قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن أكثر من 750 ألف أردني وأردنية فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى الآن.
وأظهر مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2022، الذي نشرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حديثا بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، أن 23.3% من الأفراد مستخدمي الانترنت ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر حصلوا على خدمات الحكومة الإلكترونية.
وبين المسح أن ثلاثة أرباع الافراد لم يحصلوا على خدمات الحكومة الإلكترونية والنسبة الأعلى التي حصلت عليها كانت لتطبيق سند الحكومي حيث بلغت 67%، تلاها المواقع الخاصة بالمؤسسات الحكومية 57.5%
وبقياس مستوى الرضا عن خدمات الحكومة الإلكترونية فإن (97.7%) من الأفراد اعتبروا أن الخدمة مكتملة إلكترونيا (97.8%) ذكور، (97.7%) إناث، أما عن رضاهم عن سهولة استخدام الخدمة بلغت النسبة (%94.9) الذكور منها (%94.9) والاناث (94.8)
وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.


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