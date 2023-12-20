بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

القوات المسلحة تتسلم أجهزة ومعدات طبية من الحكومة الألمانية

منذ 57 دقيقة
القوات المسلحة تتسلم أجهزة ومعدات طبية من الحكومة الألمانية

وطنا اليوم:تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الثلاثاء، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني الصديق، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
واشتملت المعدات على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، إضافةً إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.
وتأتي هذه المنحة التي حضر تسليمها مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والاقاليم، والقائم بأعمال السفارة الألمانية والملحق الدفاعي في عمّان، في إطار تعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الصديقين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:08

الأمين العام لحزب إرادة يرعى لقاءً تضامنيًا مع الأشقاء في غزة في نادي خرجا بلواء بني كنانة – صور 

11:54

الاستفادة من الخبرات .. فرص الأردن الضائعة

11:44

إطلاق المرحلة 3 من دعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا

11:33

العسعس: مخصصات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بلغت أعلى مستوى تاريخي في موازنة 2024

11:28

مسح يكشف نسبة الحاصلين على خدمات الحكومة الإلكترونية

11:19

السجن 5 سنوات لشابين سرقا 28 دينارا من سائق تكسي

11:09

سلطة إقليم البترا تطلق نظام الإنذار المبكر الثاني

11:02

دور المغتربين في تطوير بلادهم الأصلية

10:57

قلق أمريكي من التكلفة الباهظة لإسقاط المسيرات والصواريخ الحوثية

10:47

مع متحور كورونا الجديد.. هل العودة إلى الكمامات قريبة

10:42

أمير الكويت: أوقفنا قرارات التعيين والترقية لوقف العبث في بعض الملفات

10:22

مجموعة حمادة تطلق حملة “دفيني” لمساعدة اسر عفيفة

وفيات
وفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح