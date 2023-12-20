سلطة إقليم البترا تطلق نظام الإنذار المبكر الثاني

وطنا اليوم:أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الأربعاء، عن إطلاق النظام الثاني للإنذار المبكر بالتعاون مع برنامج دعم البلديات، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ضمن مشروع “برنامج الإنذار المبكر”.

يهدف هذا النظام إلى تقليل المخاطر المترتبة على الظروف الجوية الطارئة، خاصة الفيضانات والسيول، وذلك لحماية السكان والسياح والمواقع الأثرية، والممتلكات العامة والخاصة، وتقليل التكاليف الناتجة عن العمليات اليومية. يُعتمد النظام على تقديم تنبيهات قبل وقوع الحالات الجوية لاتخاذ الإجراءات الوقائية مثل فحص الأنفاق ومسارات السيول والجسور والأودية وإزالة العوائق.

ويُسهِّل النظام متابعة الحالة الجوية ومراقبتها بشكل مستمر حتى انتهاء التأثيرات الجوية، مما يُساهم في التكيُّف مع التغيرات المناخية وتعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في الإقليم.

قال مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن السلطة أطلقت النظام الأول عام 2014 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية، ويأتي النظام الثاني ضمن استراتيجية تعزيز القدرات المؤسسية والتصدي للمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي باستخدام المعرفة والمراقبة والتنبؤ.

أكد العلياني أن هذه الأنظمة تشكل أساسًا أساسيًا في التصدي للفيضانات، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر على هذا النظام، مما يُسهم في إدارة خطر الفيضانات وتخفيف تأثيرها قبل وصولها إلى المناطق السكنية والأثرية. كما يساهم في التخطيط والاستعداد من خلال إقامة السدود على الأودية الرئيسية وبناء الجدران الاستنادية وغيرها من الإجراءات.

يُشار إلى أن برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) يستهدف دعم أنظمة الإنذار المبكر في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان والبلديات.