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مجموعة حمادة تطلق حملة “دفيني” لمساعدة اسر عفيفة

منذ ساعتين
مجموعة حمادة تطلق حملة “دفيني” لمساعدة اسر عفيفة

وطنا اليوم – أطلقت مجموعة مطاعم حمادة للسنة العاشرة على التوالي حملة “دفيني” الخيرية لمساعدة أسر عفيفة ومحتاجة تعينهم في فصل الشتاء.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة إن حملة “دفيني” تشمل توزيع حرامات شتوية وجاكيتات لجميع الأعمار بالإضافة إلى مكملات غذائية مقدمة من ايهاب الشريف صاحب أحد مستودعات الأدوية بالمملكة.

وأكد حمادة أن اطلاق الحملة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المعوزة والمحتاجة في مختلف محافظات المملكة.
وأوضح حمادة أن الحملة تتميز هذا العام بأنها مكثفة وتشمل مختلف محافظات المملكة فيما تنفذ بالتنسيق مع الغرف التجارية.
وأكد حمادة أن توزيع المساعدات على أسر محتاجه وفقيرة يأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية في دعم أسر معوزة ومحتاجة في فصل الشتاء.
وأوضح حمادة أن المجموعة بدأت بتنفيذ الحملة أمس من محافظات الشمال وتحديداً إربد وستستمر حتى تغطي مختلف المحافظات مؤكداً حرص المجموعة على مواصلة دورها في خدمة المجتمع والوطن.

 


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