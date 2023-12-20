بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف العدوان على غزة

منذ ساعتين
الصفدي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف العدوان على غزة

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تابع خلاله الوزيران المحادثات التي أجرياها في واشنطن مؤخراً في إطار الزيارة التي قام بها الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة، وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ كافٍ ومستدام وفوري إلى القطاع. وحذر أيضاً من خطورة الوضع في الضفة الغربية.
وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة وتسهيل دخولها إلى غزة، والتزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.
وتناول الاتصال الجهود المبذولة لمنع توسع الحرب، وضمان حماية المدنيين، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:08

الأمين العام لحزب إرادة يرعى لقاءً تضامنيًا مع الأشقاء في غزة في نادي خرجا بلواء بني كنانة – صور 

11:54

الاستفادة من الخبرات .. فرص الأردن الضائعة

11:44

إطلاق المرحلة 3 من دعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا

11:33

العسعس: مخصصات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بلغت أعلى مستوى تاريخي في موازنة 2024

11:28

مسح يكشف نسبة الحاصلين على خدمات الحكومة الإلكترونية

11:19

السجن 5 سنوات لشابين سرقا 28 دينارا من سائق تكسي

11:13

القوات المسلحة تتسلم أجهزة ومعدات طبية من الحكومة الألمانية

11:09

سلطة إقليم البترا تطلق نظام الإنذار المبكر الثاني

11:02

دور المغتربين في تطوير بلادهم الأصلية

10:57

قلق أمريكي من التكلفة الباهظة لإسقاط المسيرات والصواريخ الحوثية

10:47

مع متحور كورونا الجديد.. هل العودة إلى الكمامات قريبة

10:42

أمير الكويت: أوقفنا قرارات التعيين والترقية لوقف العبث في بعض الملفات

وفيات
وفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح