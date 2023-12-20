البنك الدولي يكشف عن نسبة ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن

وطنا اليوم:كشف تقرير للبنك الدولي، عن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 0,8%، حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

ووفق التقرير ، فقد ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن للشهر الخامس تواليا، بعدما ارتفعت 1.7% في نهاية تشرين الأول الماضي، و1.3% في أيلول، و1.2% في آب، و0.6% في تموز.

وفي السياق، لفت التقرير إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية عالميا مرتفعا، حيث تم تسجيل تضخم أعلى من 5% في 61.9% من البلدان منخفضة الدخل، و76.1% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و50% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 74% من البلدان الـ 167 التي تتوفر عنها البيانات حول العالم.

وكانت قد أغلقت مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب والتصدير على ارتفاع بنسبة 2% و6% و1% على التوالي قبل نحو أسبوعين “عالميا”.

وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 8% و14% على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب، كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1%.