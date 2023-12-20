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وزير الخارجية البريطاني يزور الأردن للدفع بهدنة في غزة

منذ ساعتين
Houses destroyed in Israeli strikes during the conflict lie in ruin, amid a temporary truce between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Beach refugee camp, in Gaza City November 26, 2023. REUTERS/Abed Sabah

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى الأردن ومصر هذا الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة.
وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون، في ثاني زيارة له للمنطقة، “بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع الأسرى وزيادة المساعدات لغزة”.
وفي الأردن، سيلتقي كاميرون بنظيره أيمن الصفدي، وفي مصر، سيتوجه إلى العريش لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.
ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 دولة شريكة من بينها أستراليا وكندا يوم الأحد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وكان كاميرون أعن الأسبوع الماضي أن المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين سيُمنعون من دخول بريطانيا، في أعقاب خطة مماثلة للاتحاد الأوروبي.


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