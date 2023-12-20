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بمفعول فوري.. ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول البلاد

منذ 3 ساعات
بمفعول فوري.. ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول البلاد

وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أن بلاده قررت منع شركة “زيم” للشحن التابعة لكيان الاحتلال والتي تأخذ من حيفا المحتلة مقرا لها، من دخول موانئ ماليزيا، وذلك وفقا لما نقلت “رويترز”.
وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية قد كشفت الاثنين أن شركة الشحن “الإسرائيلية” أبلغت عملاءها بزيادة أسعار نقل الحاويات بسبب ما اعتبرته “تهديدات في البحر الأحمر”.
وذكرت أن شركة الشحن رفعت أسعارها بزيادة قدرها 100 إلى 400 دولار للحاوية الواحدة، موضحة أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2024.
وفي سياق متصل، قالت وكالة “رويترز” إن تكلفة شحن البضائع إلى كيان الاحتلال عن طريق البحر ارتفعت في الأيام الأخيرة مع انسحاب بعض خطوط الحاويات، بينما تفرض خطوط أخرى رسوما إضافية جديدة، ما يزيد من ضغوط سلسلة التوريد في البلاد وسط عدوانها في غزة.


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