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هنية يزور مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة

منذ 3 ساعات
هنية يزور مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إلى مصر، الأربعاء، لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).
وقالت إن هنية من المتوقع أن يتوجه على رأس وفد قيادي رفيع إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء نقاش يتناول “وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرجأ فيه مجلس الأمن الدولي الجلسة التي كان من المقرر عقدها الليلة الماضية للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة إلى اليوم الأربعاء.
وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل التصويت على مشروع القرار منذ الاثنين.
وكان النص الأصلي يدعو لوقف عاجل ومستدام “للأعمال العدائية” للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة، بشكل آمن ودون عوائق، إلا أنه عدلت كلمة “وقف” واستبدالها بكلمة “تعليق” كي يمرر القرار.
ويؤكد مشروع القرار من جديد التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية”.
كما يطالب، بالسماح وتسهيل وتمكين التسليم الفوري والآمن ودون عوائق، للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مباشر للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة.


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