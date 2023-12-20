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جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط جديد في معارك غزة

منذ 3 ساعات
جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط جديد في معارك غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل ضابط في صفوفه، في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال إن النقيب ليئور سيون (32 عاما)، من بيت شيمش، ضابط قتالي في الكتيبة 363، لواء هرئيل (10)، قتل في معركة بجنوب قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 465 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 133 ضابطا وجنديا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.


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