المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يعقد ورشة عمل للمشاركين في برنامج الشراكة للبحث والإبتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط للعام 2024 “بريما”

وطنا اليوم – عقد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل للراغبين بالمشاركة في برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط للعام 2024 “بريما” حضرها ممثلون عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية ذات صله والشريك الداعم لبرنامج صندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض نائب مدير البرنامج المهندس عمر عماوي أهداف البرنامج الذي يركز على مجالات المياه والغذاء والأنظمة الزراعية مبيناً أن قيمة مشاريع البحث العلمي تكمن في قدرتها على المساهمة في حل مشاكل بلدان دول البحر المتوسط والعالم.

ويعمل المجلس على رفع نسبه مشاركة الباحثين الأردنيين من خلال زيادة قيمة المرصود للبرنامج من موازنته لتصل إلى 400 ألف يورو سنوياً للباحثين الفائزين ضمن الدورة البحثية الواحدة بهدف تشجيع القدرات الأردنية ودعمها في مجالات البحث والإبتكار.

يشار إلى حصول المملكة على ما يقارب 4 مليون يورو من خلال مشاركة الباحثين الأردنيين في البرنامج للفترة ما بين 2018-2022 وأن المجلس دعم أربعة مشاريع للدورة البحثية 2018 بقيمة 100 ألف يورو.