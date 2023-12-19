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من إذاعة الأمن العام إلى القوات المسلحة – الجيش العربي: سياج الوطن ودرعه الأمين، رفاق السلاح بكم نعتز ونفتخر #الامن_العام #الاردن #الجيش_العربي

منذ ساعة واحدة
من إذاعة الأمن العام إلى القوات المسلحة – الجيش العربي: سياج الوطن ودرعه الأمين، رفاق السلاح بكم نعتز ونفتخر #الامن_العام #الاردن #الجيش_العربي

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