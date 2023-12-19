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00:03
مجمع اللغة يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام ٢٠٢٣م بالتعاون مع مبادرة “ض”.
23:50
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23:11
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23:05
من إذاعة الأمن العام إلى القوات المسلحة – الجيش العربي: سياج الوطن ودرعه الأمين، رفاق السلاح بكم نعتز ونفتخر #الامن_العام #الاردن #الجيش_العربي
22:49
مدير الأمن العام: حماية الأرواح والممتلكات واجبنا الذي لن نتهاون فيه، ومستمرون في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها
22:40
الفوسفات تفتتح ورشة فنية متخصصة للإتحاد العربي للأسمدة
22:17
مجلس نقابة المحامين تقرر تسديد الرسوم السنوية لعام (2024) لكافة المحامين الأساتذة المنتفعين من الصندوق التعاوني لعام (2023)
22:01
مندوباً عن جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد المعظم المعظم العيسوي يعزي عشيرة البلوي/ محافظة مأدبا بالمرحوم احمد عطا كنيعان البلوي
20:45
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث اليوم
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من إذاعة الأمن العام إلى القوات المسلحة – الجيش العربي: سياج الوطن ودرعه الأمين، رفاق السلاح بكم نعتز ونفتخر #الامن_العام #الاردن #الجيش_العربي
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
00:03
مجمع اللغة يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام ٢٠٢٣م بالتعاون مع مبادرة “ض”.
23:50
23:35
تحديات الشباب في الأحزاب
23:11
تحذير ⚠️ من مديرية الأمن العام
22:49
مدير الأمن العام: حماية الأرواح والممتلكات واجبنا الذي لن نتهاون فيه، ومستمرون في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها
22:40
الفوسفات تفتتح ورشة فنية متخصصة للإتحاد العربي للأسمدة
22:17
مجلس نقابة المحامين تقرر تسديد الرسوم السنوية لعام (2024) لكافة المحامين الأساتذة المنتفعين من الصندوق التعاوني لعام (2023)
22:01
مندوباً عن جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد المعظم المعظم العيسوي يعزي عشيرة البلوي/ محافظة مأدبا بالمرحوم احمد عطا كنيعان البلوي
20:45
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث اليوم
20:42
فيلادلفيا تنظم محاضرة تعريفية حول منح برنامج “فولبرايت”
20:38
أعمال فيلادلفيا تعقد ندوة علمية لطلبتها بالتعاون مع شركة مدفوعاتكم
20:34
عملية جراحية نوعية لزراعة أقطاب دماغية بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل في مستشفى الجامعة
وفيات
وطنا نيوز
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن