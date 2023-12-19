جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث اليوم

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء عن مقتل جندي إضافي في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3.

وكانت أفادت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، أن عناصر من الكتائب اشتبكوا مع قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال قوامها 12 جنديًا بالأسلحة الرشاشة.

واستهدف القسام القوة التي جاءت لإنقاذ جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعتهم جميعًا بين قتيل وجريح.

وأشارت الكتائب إلى أنه وبعد عودة عناصرها من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة تم استهداف آلية تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” واستهداف جرافة بشكل مباشر وتأكيد مقتل سائقها.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء الثلاثاء، استهدافها دبابة ميركافا تابعة لقوات الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أضافت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة بقوة الاحتلال تحصنت بمنزل شرق خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.