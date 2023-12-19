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فيلادلفيا تنظم محاضرة تعريفية حول منح برنامج “فولبرايت”

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تنظم محاضرة تعريفية حول منح برنامج “فولبرايت”

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس الجامعة وفدًا ممثلاً عن برنامج فولبرايت من السفارة الامريكية بحضور نائب الرئيس الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي. حيث رحب رئيس الجامعة بالوفد وأكد على اهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات التعليمية المختلفة على كافة المستويات وأكد على دور البرامج الدولية في تعزيز سبل التعاون المشترك و التبادل الطلابي لما له من أثر في اثراء وتأهيل واثراء العملية التعليمية والكادر التدريسي والطلبة بأرقى الجامعات العالمية, وتضمنت الزيارة ندوة تعريفية بالبرنامج في مسرح الأعمال بحضور عمداء الكليات وأعضاء من الهيئة التدريسية والادارية .
وقدمت مسؤولة البرامج الأردنية السيدة رنا العناني نبذة عن مؤسسة فولبرايت وبرامجها في الأردن منذ انطلاقها عام 1994اضافة الى ايجاز حول خطوات الاستفادة من تلك البرامج وشروطها علاوة على اضافة من قبل المستشارة الثقافية في السفارة الامريكية السيدة ireini petro) ) ايريني بيترو حول التخصصات والمؤهلات والاجراءات المطلوبة للاستفادة من تلك المنح المقدمة ,وتحدثت الدكتورة رائدة خليل من كلية العلوم في جامعة فيلادلفيا ايجازا عن الخبرات التي اكتسبتها خلال زيارتها البحثية الى الولايات المتحدة الأمريكية المدعومة من برنامج فولبرايت. وفي نهاية اللقاء فتح المجال لأسئلة الطلبة والاجابة عنها .


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