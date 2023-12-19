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أعمال فيلادلفيا تعقد ندوة علمية لطلبتها بالتعاون مع شركة مدفوعاتكم

منذ ساعة واحدة
أعمال فيلادلفيا تعقد ندوة علمية لطلبتها بالتعاون مع شركة مدفوعاتكم

وطنا اليوم:تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا وشركة مدفوعاتكم، وتنفيذًا لمبادرات خطة كلية الأعمال التنفيذية للعام الجامعي 2023/2024، قام قسم العلوم المالية والمصرفية بعقد ندوة علمية بعنوان “تطبيقات التكنولوجيا المالية في قطاع المال والأعمال” لطلبة برنامج بكالوريوس التكنولوجيا المالية في الكلية، وبمشاركة عدد من المختصين في مجال التكنولوجيا المالية من شركة مدفوعاتكم. أدار الندوة رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية الدكتور عزالدين العنانزة، حيث تحدث مدير قسم المبيعات السيد عبد الرحمن العورتاني عن مستقبل التكنولوجيا المالية، كما تحدث مدير تطوير البرمجيات في الشركة السيد رامي ملالحه عن موضوع المدفوعات الرقمية، واختتم مدير قواعد البيانات السيد أشرف المحتسب الحديث عن موضوع الذكاء الاصطناعي في المالية. أظهر الحضور تفاعلًا مميزا من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على المتحدثين والذين أبدَوا إعجابهم بمستوى مداخلات الطلبة. في نهاية الندوة قام عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي بتكريم المشاركين في الندوة، وبدوره قام السيد مجدي العقيل مدير العلاقات العامة في شركة مدفوعاتكم بإهداء درع الشركة إلى الجامعة


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