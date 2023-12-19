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عملية جراحية نوعية لزراعة أقطاب دماغية بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل في مستشفى الجامعة

منذ 5 ثواني
عملية جراحية نوعية لزراعة أقطاب دماغية بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل في مستشفى الجامعة

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي في مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور محمود العبداللات، عملية نوعية لزراعة أقطاب دماغية لإجراء تخطيط دماغي بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل يبلُغ من العمر (٨) سنوات، بمُشاركة استشاري التخدير والعناية المُركّزة الأستاذ الدكتور خالد الزبن واستشاري أمراض الأعصاب عند الأطفال الدكتور أمل أبو لبدة.

وقال العبداللات، بأن المريض يُعاني من شحنات كهرُبائية غير مُستجيبة للأدوية منذ عدّة سنوات، ولم يتم التوصُّل لمعرفة مصدر هذه الشحنات بواسطة التخطيط الدماغي العادي، مُبيّنًا بأن ذلك دفع الفريق الطبي المعني إلى اتخاذ قرار زراعة الأقطاب الدماغية داخل نسيج الدماغ بشكل دقيق ومُعقّد لتحديد مكان ومصدر الشحنات الكهربائية، في عمليّة نوعية استغرقت مدة (٣) ساعات تُعتبر الأولى من نوعها في الأردن في حقل جراحة الدماغ والأعصاب.

تجدُر الإشارة إلى أن مستشفى الجامعة الأردنية يضُم في جنباتِه فريق ووحدة متخصصة في علاج أمراض وجراحة الشحنات الزائدة أُسّست في تسعينيّات القرن الماضي على أيدي كوكبة من أساتذة الجامعة الأردنية وتضُم نُخبة من الاستشاريّين، وتُعد الوحدة الأولى من نوعها التي لا تزال مستمرة بعملها حتى الآن في الشرق الأوسط.


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