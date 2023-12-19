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القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى غزة

منذ 3 ثواني
القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى غزة

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية.
وتضم الطائرة مواداً واحتياجات أساسية وطروداً وملابس شتوية، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.
ويأتي إرسال هذه الطائرة ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.
يشار إلى أن القوات المسلحة تسيّر جسراً جوياً لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع.


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