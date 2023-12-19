الأورومتوسطي: جيش الاحتلال أقام جوانتانامو جديد للمعتقلين من غزة

وطنا اليوم:كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبدو، عن رصد حالات تعذيب شنيعة تعرض لها فلسطينيون اعتقلهم الاحتلال من مراكز النزوح ومن منازلهم في قطاع غزة.

وبين عبدو أن الاحتلال اعتقل أكثر من 1200 فلسطيني من قطاع غزة، لافتا إلى أنه لم يعرف مصير هؤلاء المعتقلين، إن كانوا على قيد الحياة أم لا.

وأشار عبدوا إلى أنه تم رصد حالات وفاة جراء التعذيب الوحشي للمعتقلين الفلسطينيين، عدا عن ترك بعضهم عراة لأيام، وآخرين تم التبول عليهم، بالإضافة إلى استخدام بعض المعتقلين كأداة دعائية يتم من خلالها استعراض انسانية الاحتلال المزيفة.

وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي بضرورة معرفة مصير المعتقلين الفلسطينيين، الذين لا يوجد أي أخبار عنهم، لافتا إلى أن العديد من الأهالي يبحثون عن طرف خيط يوصلهم لأي معلومة عن مصير أبناءهم.

واستهجن عبدو تصرفات الصليب الأحمر، قائلا: “من غير المعقول أن الصليب الأحمر لا يستجيب لنداءات الاستغاثة”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تحقيق دولي عاجل في تصفية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرا إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة “هآرتس” العبرية بشأن جرائم إعدام ميداني نُفذت بحق معتقلين، وقضاء آخرين جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة.

وذكر المرصد، ، أن الجيش الإسرائيلي احتجز من اعتقلهم بغزة في معسكر يُعرف باسم “سديه تيمان”، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا، واصفا إياه بأنه “سجن جوانتنامو جديد”، إذ يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدًا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.

اليوم الـ74 للعدوان

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غزة يومه الـ74 على التوالي، حيث واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وارتكابه المجازر بحق المدنيين.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 19,667 شهيد، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 52 ألفا.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 463 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر