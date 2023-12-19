خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة نتيجة استهداف الاحتلال

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، إن مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بقطاع غزة خرج عن الخدمة.

وأوضح القدرة، في بيان مقتضب، أن سبب خروج المستشفى عن الخدمة هو استهدافه وحصاره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال عدد من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين.

الى ذلك استشهد العشرات وأصيب آخرون ، فيما لا زال العشرات في عداد المفقودين تحت الأنقاض اثر قصف صهيوني استهدف مساء الثلاثاء ، منزلا في حي الرمال بمدينة غزة.

وبينت مصادر فلسطينية ان القصف الصهيوني تسبب حتى اللحظة باستشهاد 50 مواطنا ، واصابة 12 آخرين ، فيما لا يزال 50 آخرين بعداد المفقودين