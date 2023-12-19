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العين عبدالحكيم الهندي يعزي بوفاة أمير الكويت

منذ ساعة واحدة
العين عبدالحكيم الهندي يعزي بوفاة أمير الكويت

وطنا اليوم:قدم العين عبدالحكيم محمود الهندي، رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، واجب العزاء بوفاة أمير الكويت، المغفور له بإذن الله، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في مقر السفارة الكويتية في عمان.
وأكد الهندي للسفير الكويتي بالأردن حمد راشد المري، على خالص مشاعر العزاء والمواساة، مؤكداً في الوقت عينه على أمنيات التقدم والازدهار للكويت الشقيقة بقيادة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأكد الهندي بأن علاقات الأردن والكويت لطالما اتسمت بالأخوة الصادقة، وكانت على الدوام محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والقيادة الكويتية.
وتمنى الهندي بأن تكلل علاقات البلدين الشقيقين بالنجاح والتوفيق وبمزيد من القوة والمتانة، دائماً، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمد سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافية، وأن يحمي شعب الكويت الشقيق ويكلله بمزيد من الازدهار والرِفعة.


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