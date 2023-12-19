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20 كاسحة ثلوج جديدة تنضم إلى آليات الأشغال

منذ ساعة واحدة
20 كاسحة ثلوج جديدة تنضم إلى آليات الأشغال

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الثلاثاء، 20 كاسحة ثلوج جديدة، انضمت إلى آليات الوزارة، استعدادا لموسم الشتاء.
واطلع أبو السمن، خلال جولة في مديرية المشاغل والآلات التابعة للوزارة، على واقع عمل المديرية ومهامها، واستمع إلى إيجاز من المعنيين حول سير الاعمال والتحديات والمعيقات التي تواجههم ومقترحاتهم لتجويد الأعمال والارتقاء.
ويأتي استلام الكاسحات في اطار استعدادات الوزارة لموسم الشتاء، واستجابة لخطة عملها لهذة الغاية التي تضمنت تجهيز 410 آليات موزعة على مختلف محافظات المملكة للعمل مع 119 فريقا ميدانيا.
وكانت الوزارة أعدت رقما موحدا لشكاوى وبلاغات الأشغال على الرقم (106) وجهزت أنظمة لمتابعة البلاغات والشكاوي الالكترونية (ORSN)، وأنظمة تتبع للمركبات والكاميرات وربط جميع المعلومات على نظام (GIS).


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