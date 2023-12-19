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القوات المسلحة تضبط أكثر من 60 مليون حبة كبتاغون خلال عامين

منذ ساعة واحدة
القوات المسلحة تضبط أكثر من 60 مليون حبة كبتاغون خلال عامين

وطنا اليوم:أعلن مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، كمية المواد المخدرة والأسلحة التي تم ضبطها خلال الفترة من 2021 ولغاية 2023/12/19 على الواجهة الشمالية الشرقية.
وشملت المواد 60 مليونا و280,642 ألف حبة كبتاجون، و41,717 كف حشيش، و735 كيلو غراما، و13 كيسا من مادة الحشيش، و100,386 حبة و86 شريطا من مادة الترامادول، و589 ألف حبة من “مخدر لكسيس”.
كما شملت الكميات المضبوطة، 35,810 أشرطة من كبسولات “جاليكا”، و18,355 حبة من كبسولات “بلاريكا”، و197,009 حبات، ونحو 104 كيلوغرامات، و6 “شوالات” من المواد المخدرة المختلفة.
وشملت الكميات أيضا 5819 كيلوغراما، وصرتين من بودرة “الكريستال”، و360 حبة من مادة “الغباليز”.
كما أعلن المصدر أن كميات الأسلحة المضبوطة خلال ذات الفترة، بلغت 4 صواريخ من نوع “روكيت لانشر”، و 4 صواريخ نوع “آر بي جي”، و10 ألغام ضد الأفراد، إضافة إلى بندقية قنص واحدة نوع “جي3”.
وشملت الأسلحة أيضا بندقية واحدة من نوع “م16” مجهزة بمنظار قنص، و225 غراما من مادة TNT المتفجرة، و21 بندقية آلية مختلفة، و10 مسدسات، و5 قنابل يدوية، وقذيفة M203 بدون جوف، وكلاشنكوف عدد 1.


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