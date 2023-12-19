انخفاض واضح على درجات الحرارة الليلة وتنبيه من الصقيع والضباب

وطنا اليوم:يزداد تأثر المملكة هذه الليلة بامتداد المرتفع السيبيري، ويتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجة الحرارة الصغرى، بحيث يصبح الطقس بارد في مختلف المناطق وشديد البرودة في المناطق الشرقية والمرتفعات الجبلية العالية، مع درجات حرارة متوقعة حول الصفر المئوي وربما دون ذلك في المناطق الشرقية.

وتشير آخر الخرائط الجوية، خاصة تلك المختصة في طبقات الجو السطحية، وفق طقس العرب، إلى ارتفاع نسب الرطوبة السطحية هذه الليلة وفجر وصباح يوم غدٍ الأربعاء، الأمر الذي يزيد من احتمالية تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المناطق الشرقية ومناطق البادية، كما يحتمل تشكل الضباب خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية.

* التوصيات:

– تنبيه من تشكل الضباب بعد منتصف الليل خاصة في البادية الجنوبية.

– الانتباه من حدوث الصقيع صباح الأربعاء في مناطق البادية والسهول الشرقية

– ارتداء ملابس شتوية دافئة

– استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن