بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

قطر الخيرية توزع 23 ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن

منذ 5 ثواني
قطر الخيرية توزع 23 ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن

وطنا اليوم:أطلق مكتب جمعية قطر الخيرية في الأردن حملة “كالجسد الواحد”، تتضمن توزيع قسائم مواد غذائية وملابس على اللاجئين الذين يعانون من صعوبة الأحوال الاقتصادية بعد خروجهم من وطنهم للتخفيف من معاناتهم والوقوف معهم.
وأشار المشرف العام لمكتب قطر الخيرية في الأردن، صالح المرّي في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد القسائم الغذائية بلغ 20 ألف بقيمة 900 ألف دينار ، تشمل ما يقارب 100 ألف مستفيد.
فيما يبلغ عدد قسائم الملابس 3 آلاف، بقيمة 135 ألف دينار، تشمل حوالي 15 ألف مستفيد في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف المرّي، أن مساعدات الشتاء لعام 2023 / 2024 ضمن الحملة تشمل الطرود والقسائم الغذائية، والبطانيات، والمدافئ، ووقود للتدفئة، وقسائم ملابس الشتاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:33

راكب مضطرب يتسبب في عودة طائرة للملكية إلى عمان

15:29

اتفاقية تفاهم لتأمين كرفانات سكنية داخل مخيم الزعتري

15:23

مهيدات يواصل جولة ميدانية في إقليم الجنوب ويزور مقر محافظة العقبة

15:07

مجهول يعتدي على مقبرة المفرق الجديدة

14:59

ندوة في عمان الأهلية حول الجرائم الإلكترونية

14:55

رئيس جامعة عمان الأهلية ونائبه يُقدّمان واجب العزاء بالسفارة الكويتية بوفاة أمير الكويت

14:48

توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

14:44

القسام تقصف تل أبيب والإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ

14:36

الحكومة: القوات المسلحة لم تعلن شن ضربات جوية بسوريا

14:07

قوات الدعم السريع تهاجم ود مدني وآلاف السودانيين يفرون من المعارك

14:00

البنك الدولي يتوقع وصول معدل النمو في الأردن إلى 2.6% في 2023

13:55

لجنة المبادرة الوطنية بمجلس الأعيان تزور كلية طب الأسنان بالجامعه الهاشميه وتطلع على مرافقها المتطورة

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023