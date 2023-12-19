راكب مضطرب يتسبب في عودة طائرة للملكية إلى عمان

وطنا اليوم:قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول الجاري إن رحلتها رقم 111 RJ والمتجهة إلى لندن على متن طائرة من نوع بوينغ 787 وتحمل 161 مسافرًا، اضطرت للعودة إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد ٢٥ دقيقة من إقلاعها من المطار نفسه بسبب راكب مضطرب أحدث جلبة في مقصورة الركاب. وأكدت الشركة أن إجراءاتها تلك جاءت من باب حرصها على سلامة ركابها وجريًا على عادتها في جدية التعامل مع مثل هذه الحالات وعدم التهاون بها. وشددت على أنها لم ولن تتهاون في أي أجراء أمني يتطلب اتخاذه لضمان ذلك.