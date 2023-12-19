بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

راكب مضطرب يتسبب في عودة طائرة للملكية إلى عمان

منذ 3 ثواني
راكب مضطرب يتسبب في عودة طائرة للملكية إلى عمان

وطنا اليوم:قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول الجاري إن رحلتها رقم 111 RJ والمتجهة إلى لندن على متن طائرة من نوع بوينغ 787 وتحمل 161 مسافرًا، اضطرت للعودة إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد ٢٥ دقيقة من إقلاعها من المطار نفسه بسبب راكب مضطرب أحدث جلبة في مقصورة الركاب. وأكدت الشركة أن إجراءاتها تلك جاءت من باب حرصها على سلامة ركابها وجريًا على عادتها في جدية التعامل مع مثل هذه الحالات وعدم التهاون بها. وشددت على أنها لم ولن تتهاون في أي أجراء أمني يتطلب اتخاذه لضمان ذلك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:29

اتفاقية تفاهم لتأمين كرفانات سكنية داخل مخيم الزعتري

15:23

مهيدات يواصل جولة ميدانية في إقليم الجنوب ويزور مقر محافظة العقبة

15:07

مجهول يعتدي على مقبرة المفرق الجديدة

14:59

ندوة في عمان الأهلية حول الجرائم الإلكترونية

14:55

رئيس جامعة عمان الأهلية ونائبه يُقدّمان واجب العزاء بالسفارة الكويتية بوفاة أمير الكويت

14:48

توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

14:44

القسام تقصف تل أبيب والإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ

14:36

الحكومة: القوات المسلحة لم تعلن شن ضربات جوية بسوريا

14:07

قوات الدعم السريع تهاجم ود مدني وآلاف السودانيين يفرون من المعارك

14:00

البنك الدولي يتوقع وصول معدل النمو في الأردن إلى 2.6% في 2023

13:55

لجنة المبادرة الوطنية بمجلس الأعيان تزور كلية طب الأسنان بالجامعه الهاشميه وتطلع على مرافقها المتطورة

13:51

لجنة حكومية لتوزيع موظفي ديوان الخدمة على المؤسسات والدوائر

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023