اتفاقية تفاهم لتأمين كرفانات سكنية داخل مخيم الزعتري

وطنا اليوم:وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تأمين الكرفانات داخل مخيم الزعتري، لتأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين كرفانات سكنية، بحسب بيان .

وبدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتنفيذ المشروع والذي سيساهم بتعويض عدد من الكرافانات القديمة غير القابلة للاستعمال، كما سيساهم باحتواء الزيادة العددية في مخيم الزعتري والمتمثلة بالوافدين الجدد على المخيم والمتزوجون حديثاً من سكان المخيم.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: “يعتبر مخيم الزعتري من المخيمات التي تعاني من نقص في أعداد الكرافانات وزيادة عدد اللاجئين فيه من خلال الزواج وارتفاع عدد المواليد، ومن خلال مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تم تمويل 50% من الاحتياجات الحالية في مخيم الزعتري للكرافانات”.

وذكر مدير فرع المركز في الأردن، أ. نايف بن صالح الشمري: “بأن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع المقدمة من المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي تعنى بالاستجابة لاحتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيتم بموجب هذا المشروع تأمين 500 كرافان للأسر السورية الأكثر احتياجاً في مخيم الزعتري والمساهمة بالتخفيف من معاناة الاسر في المخيم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة وتلبية لحاجة تأمين السكن المناسب لهم، وتوفير الأمان والحماية خصوصا في الظروف الجوية المؤثرة على المنطقة من البرودة وكثرة هطول الأمطار