مهيدات يواصل جولة ميدانية في إقليم الجنوب ويزور مقر محافظة العقبة

وطنا اليوم:بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات مع محافظ العقبة خالد الحجاج، جملة من المواضيع خاصة مخزون المملكة الاستراتيجي الآمن من المواد الغذائية، ولا سيما مع تداعيات الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية في إقليم الجنوب وزيارة مقر محافظة العقبة، شملت لقاءات واجتماعات في عدة محافظات، بحضور المجلس الأمني، ورؤساء الجهات الرسمية في العقبة.

وناقش مهيدات سبل تعزيز سلاسل التوريد والتزويد للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي قد تواجه التجارة والتجار والمخلصين في قطاع المواد الغذائية، وإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة بشكل مستدام، ضمن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم غزة.

وأكد مهيدات أن المؤسسة دأبت على تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء المستورد، وبما يضمن انسياب الغذاء الآمن ذي الجودة العالية حفاظا على الأمن الغذائي للمواطن.

وبين أن كوادر المؤسسة في العقبة تتخذ إجراءات مشددة لمراقبة الغذاء المستورد بالاعتماد على معايير تحليل المخاطر الصحية، بما في ذلك آلية إنجاز البيانات الجمركية بأعلى معايير الكفاءة بدءا من تدقيق الوثائق وسحب العينات وإحالتها إلى المختبرات المختصة؛ لإجراء الفحوصات المخبرية، وتدقيق النتائج المخبرية الصادرة.

من جهته، أكد الحجاج دور المؤسسة في ضمان مأمونية المواد الغذائية والدوائية، مثمنا جهودها في متابعة الملاحظات الخاصة بقطاع الغذاء والدواء، ومحاولة معالجة ما أمكن منها بشكل مباشر وعاجل، والإجابة على الاستفسارات في القطاع الغذائي والدوائي.

‎وأشار إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات للتأكيد على توفر المواد الغذائية والدوائية في المملكة لمدة تزيد على 6 أشهر وسلامتها.