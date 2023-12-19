ندوة في عمان الأهلية حول الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:عقدت مؤسسة سفراء 911 ، وبالشراكة مع البرنامج الوطني ” أبناء المملكة ” ، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي ، وجامعة عمان الأهلية ، ندوة توعوية بعنوان ” الجرائم الإلكترونية وأثرها السلبي على الأمن المجتمعي ” .

وحضر الندوة التي عُقدت في مدرج محمود درويش في كلية الآداب والعلوم في الجامعة ، عدد كبير من الطلبة ، ومن أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية .

وافتتحت الندوة بالسلام الملكي ومن ثم قامت عميدة كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم بالترحيب بالضيوف وبالحضور ، مؤكدةً على دور مؤسسات التعليم في تحصين المجتمع ضد الجرائم ، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الجامعة في توعية الطلبة في مختلف المجالات .

منسقة الفعالية رئيسة قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة الأستاذ الدكتورة سوسن بدرخان قالت بأنّ على الجميع التكاتف من مؤسسات وأفراد لمحاربة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية ، والتي ازادت بشكل ملحوظ نظراً للتطور الكبير الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات .

من جانبه أشار مدير البرنامج الوطني ” أبناء المملكة ” أشرف الكيلاني ، إلى أنّ المواطن شريك أساسي في المنظومة الأمنية من خلال تعاونه مع كافة مؤسسات الدولة المعنية ، بإتصاله برقم الطواريء المجاني 911 ، في حال مشاهدته لأي أمر مثير للريبة والشك وقد يهدد أمن وسلامة الوطن .

ونوّه الكيلاني إلى أنّ الجرائم الإلكترونية والمخدرات ، تعتبر من أهم القضايا التي تهدد الأمن المجتمعي الأردني في الوقت الحالي ، ولهذا هناك واجب عل الجميع بنشر الوعي الكافي بين فئة الشباب لتجنيبهم من الوقوع في شرها .

مدير عام مؤسسة سفراء 911 والمستشار في وزارة الإتصال الحكومي ممدوح العامري تحدث أمام الحضور حول التهديد المباشر للجرائم الإلكترونية على الأمن المجتمعي ، وتحديداً فيما يتعلق بتداول الإشاعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي عند وقوع الأزمات .

وأشار العامري بأنّ قانون الجرائم الإلكترونية وجد ليحفظ حقوق المواطنين عبر الفضاء الإلكتروني ، وبأنّ التعديلات التي تمت عليه مؤخراً ، غلظت من العقوبة في سبيل الردع والحد من حدوث الجرائم الإلكترونية التي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة .

وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة على جميع أسئلة واستفسارات الطلبة الحضور ، كما قامت عميدة كلية الآداب والعلوم بتسليم الشهادات التقديرية للمحاضرين