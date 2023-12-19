رئيس جامعة عمان الأهلية ونائبه يُقدّمان واجب العزاء بالسفارة الكويتية بوفاة أمير الكويت

وطنا اليوم:قدم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان يرافقه نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود التعازي إلى سعادة السفير الكويتي السيد حمد راشد المري وطاقم السفارة بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

ونقل الأستاذ الدكتور حمدان لسعادة السفير تعازي أسرة الجامعة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس وأعضاء هيئة المديرين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بوفاة سمو الأمير الراحل.

مثمناً ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، وسائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.