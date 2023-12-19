بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

منذ ساعة واحدة
توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2023-2024 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 18-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 25-2-2024.
أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 25-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 3-3-2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:41

قطر الخيرية توزع 23 ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن

15:33

راكب مضطرب يتسبب في عودة طائرة للملكية إلى عمان

15:29

اتفاقية تفاهم لتأمين كرفانات سكنية داخل مخيم الزعتري

15:23

مهيدات يواصل جولة ميدانية في إقليم الجنوب ويزور مقر محافظة العقبة

15:07

مجهول يعتدي على مقبرة المفرق الجديدة

14:59

ندوة في عمان الأهلية حول الجرائم الإلكترونية

14:55

رئيس جامعة عمان الأهلية ونائبه يُقدّمان واجب العزاء بالسفارة الكويتية بوفاة أمير الكويت

14:44

القسام تقصف تل أبيب والإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ

14:36

الحكومة: القوات المسلحة لم تعلن شن ضربات جوية بسوريا

14:07

قوات الدعم السريع تهاجم ود مدني وآلاف السودانيين يفرون من المعارك

14:00

البنك الدولي يتوقع وصول معدل النمو في الأردن إلى 2.6% في 2023

13:55

لجنة المبادرة الوطنية بمجلس الأعيان تزور كلية طب الأسنان بالجامعه الهاشميه وتطلع على مرافقها المتطورة

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023