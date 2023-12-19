القسام تقصف تل أبيب والإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وكان مصدر أفاد بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وبمدينة ريشون لتسيون، مؤكدا سماع أصوات انفجارات واعتراضات صاروخية في سماء تل أبيب.

كما أفاد بإطلاق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل، مؤكداً سقوط شظايا صاروخ في مدينة نيس تصيونا شرق تل أبيب، ومشيراً إلى إغلاق مطار تل أبيب بعد اعتراض 3 صواريخ وسقوط رابع بمنطقة مفتوحة.

وصرح الجيش الإسرائيلي بأن ملايين الإسرائيليين يبحثون عن ملجأ بعد الرشقة الصاروخية التي أُطلقت من قطاع غزة.