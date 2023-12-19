الحكومة: القوات المسلحة لم تعلن شن ضربات جوية بسوريا

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم مجلس الوزراء، وزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، ان القوات المسلحة الأردنية، لم تعلن شن ضربات جوية في الداخل السوري.

وأشار إلى أن الأردن يخوض مواجهات وحيدا ضد جماعات التهريب المنظمة، وان الحكومة مهتمة بالتنسيق الدائم مع الجانب السوري بشأن أمن الحدود.

ولفت الناطق باسم مجلس الوزراء إلى أن المملكة في حالة دفاع دائم عن الحدود، متمسكة بضبط إيقاع الشريط الحدودي مع المناطق التي تشهد محاولات للتهريب والاختراق من قبل قوات ومجموعات المنظمة تريد المنطقة خاضعة لسيطرتها، وبالتالي تستبيح الحدود وتمرر ما تريد تمريره من بضائع وأسلحة.

وأكمل: الأردن منذ سنوات، ويتحدث ان انفلات الأمن وعدم وجود سلطة ضابطة للإيقاع في الشريط الحدودي بين سوريا والأردن، تؤدي إلى إشكاليات كبرى، ليست على مستوى الأردن فحسب، بل على مستوى المنطقة.

ونوه إلى أن الأردن يخوض حربًا منذ ثلاثة أعوام وحيدًا، مؤكدًا أن الأردن قام بإرسال تحذيرات إلى دول المنطقة والإقليم وأن ما يجري يجب أن ينتهي لكن للأسف “هذا القوات والجماعات تريد أن تجعل المنطقة رهينة للسياسات الربحية”.