بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

لجنة حكومية لتوزيع موظفي ديوان الخدمة على المؤسسات والدوائر

منذ ساعتين
لجنة حكومية لتوزيع موظفي ديوان الخدمة على المؤسسات والدوائر

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن الحكومة ستصدر نظام موارد بشرية جديد للقطاع العام العام المقبل.
وفيما يتعلق بديوان الخدمة المدنية أضاف الشريدة خلال اجتماع مع اللجنة الإدارية النيابية أنه ينتهي عمله نهاية العام الحالي حيث سيبدأ عمل هيئة الخدمة والإدارة العامَّة العام المقبل وسيصبح التعيين لا مركزيا والمسؤول عنه الوزرات والمؤسسات بالتنسيق مع الهيئة.
وفيما يتعلق بموظفي ديوان الخدمة المدنية قال إنه سيتم توزيعهم على الوزرات باستثناء عدد منهم سيتم الاستعانة بخبراتهم.
ويقدر عدد موظفي ديوان الخدمة المدنية بنحو 400 موظف، وفق الشريدة.
أقؤ مجلس الوزراء مؤخرا نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام إنفاذاً لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحلّ الهيئة محلَّ ديوان الخدمة المدنيَّة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024؛ لتعمل كهيئة رقابيَّة تنظيميَّة تُعنى بتطوير السِّياسات والمعايير المتعلِّقة بالموارد البشريَّة، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسَّسات الحكوميَّة للتَّخطيط والتَّنفيذ والتَّعيين.
كما يهدف النِّظام إلى ترسيخ نهج التَّطوير والتَّحديث في تقديم الخدمات الحكوميَّة للمواطنين، وتطوير وتحديث الدَّوائر وهياكلها التَّنظيميَّة، وتعزيز كفاءة وفاعليَّة إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام وحوكمتها، والاعتماد على الكفايات الوظيفيَّة كأساس لعمليَّات إدارة الموارد البشريَّة لدعم القيادات الحكوميَّة وتمكينها من القيام بدورها الاستراتيجي للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدِّمها وفق الأهداف والأولويَّات الوطنيَّة.
ويهدف النِّظام كذلك إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشَّفافيَّة وتكافؤ الفرص، وضمان امتثال الدَّوائر والتزامها بالسِّياسات والاستراتيجيَّات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامَّة، وضمان توفير الدَّعم الفنِّي والاستشاري المتخصِّص للدَّوائر؛ لتمكينها من التَّطبيق الفعَّال للتَّشريعات والسِّياسات والاستراتيجيَّات والمعايير المعتمدة عند تولِّيها مسؤوليَّة الإدارة التَّشغيليَّة والتَّنفيذيَّة لمواردها البشريَّة، بما في ذلك الاستقطاب والاختيار والتَّعيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:41

قطر الخيرية توزع 23 ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن

15:33

راكب مضطرب يتسبب في عودة طائرة للملكية إلى عمان

15:29

اتفاقية تفاهم لتأمين كرفانات سكنية داخل مخيم الزعتري

15:23

مهيدات يواصل جولة ميدانية في إقليم الجنوب ويزور مقر محافظة العقبة

15:07

مجهول يعتدي على مقبرة المفرق الجديدة

14:59

ندوة في عمان الأهلية حول الجرائم الإلكترونية

14:55

رئيس جامعة عمان الأهلية ونائبه يُقدّمان واجب العزاء بالسفارة الكويتية بوفاة أمير الكويت

14:48

توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

14:44

القسام تقصف تل أبيب والإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ

14:36

الحكومة: القوات المسلحة لم تعلن شن ضربات جوية بسوريا

14:07

قوات الدعم السريع تهاجم ود مدني وآلاف السودانيين يفرون من المعارك

14:00

البنك الدولي يتوقع وصول معدل النمو في الأردن إلى 2.6% في 2023

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023