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السفير الاماراتي في الأردن يلتقي رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

منذ ساعتين
السفير الاماراتي في الأردن يلتقي رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

وطنا اليوم:التقى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير دولة الامارات في عمّان، دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان ، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، حيث أكدا خلال اللقاء على أهمية تنسيق العمل البرلماني بين البلدين الشقيقين، ولجان الأخوة والصداقة البرلمانية الثنائية.

كما تطرق رئيس مجلس الأعيان الفايز إلى الحديث عن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، مؤكداً أن دولة الإمارات على الدوام الأخ الحقيقي للأردن وشعبه وفي مختلف الظروف.

من جانبه، أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير دولة الإمارات، على العلاقات الاستراتيجية الأخوية المتجذرة التي تجمع دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بفضل حرص قيادة البلدين على تطويرها وتعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.


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