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الحوثيون:حتى لو نجحت أمريكا بحشد العالم كله فعملياتنا لن تتوقف

منذ ساعة واحدة
الحوثيون:حتى لو نجحت أمريكا بحشد العالم كله فعملياتنا لن تتوقف

وطنا اليوم:ردت جماعة الحوثي على الدعاوى الأمريكية ضدهم بتشكيل قوة بحرية من عدة دول للتصدي لهم.
وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي “حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة بغزة”.
ووفق ما أوردت وكالة رويترز عن مسؤول بجماعة أنصار الله الحوثيين، فقد قال:” موقفنا تجاه قضية فلسطين لن يتغير بغض النظر عن تشكيل تحالف بحري”، مشيرا بذلك إلى أن الحوثي لن يغير نهجه في استهداف السفن الإسرائيلية.
وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الحوثيين نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، تشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي في المنطقة.
وأضاف أوستن خلال زيارته إلى البحرين، مقر الأسطول الأميركي الخامس، إن هذه القوة البحرية ستتشكل من بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، والبحرين، وهولندا، والنرويج، والسيشل، وإسبانيا”.
وتسببت الهجمات المتصاعدة التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، بعرقلة التجارة البحرية مع تحويل شركات الشحن العالمية الكبرى مسارات سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس.
ويومي السبت والأحد، دخلت أو خرجت 56 سفينة تجارية من البحر الأحمر، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 35٪ عن بداية الشهر


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