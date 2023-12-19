البنك المركزي الأردني يعمم بتجديد نظام العقوبات على اليمن

وطنا اليوم:أصدر البنك المركزي الأردني تعميما للبنوك العاملة في المملكة، وشركات الصرافة المرخصة وشركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بالإضافة إلى شركات التمويل الأصغر وشركات التأمين، بتجديد نظام العقوبات على اليمن ومواصلة حظر السفر وتجميد الأصول لمدة عام، استنادا على قرار صادر من مجلس الامن.

وجاء تعميم البنك المركزي، وفقا للكتاب المرسل من المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، والذي خاطب به نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، بموضوع إعتماد القرار رقم 2707 (2023) حول تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة عقوبات اليمن، أنه تم اعتماد القرار الذي جدد بموجبه حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على أفراد وكيانات محددة في اليمن لمدة 12 شهرا ومدد أيضا ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة عقوبات اليمن التابعة للمجلس لمدة 12 شهرا.

ونص القرار أيضا على مراجعة ولاية الفريق واتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بتمديد إضافي في موعد أقصاه 15/11/2024.

وطلب المجلس من الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة للإسراع بإعادة تشكيل فريق الخبراء بالتشاور مع لجنة الجزاءات.

وطلب القرار أيضا من فريق الخبراء تقديم تحديث إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملات بالقرار 2014 (2014) في موعد أقصاه 15/4/2024 بالإضافة إلى تقرير نهائي يتضمن معلومات على النحو المبين في الفقرة 16 من القرار 2624 (2022) في موعد أقصاه 15/4/2024 إلى المجلس.