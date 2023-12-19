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المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 يجري 132 جراحة كبرى منذ إنشائه

منذ ساعتين
المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 يجري 132 جراحة كبرى منذ إنشائه

وطنا اليوم:تستمر طواقم المستشفى الميداني الأردني الخاص/٢ جنوب قطاع غزة ومنذ اليوم الأول لافتتاح المستشفى بتقديم خدماته للجرحى والمصابين والمرضى، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وقامت الكوادر الطبية منذ اليوم الأول ولغاية الآن بتقديم الخدمة الطبية لـ(٨٤٩٢) حالة، وإجراء (١٤٦٤) عملية جراحية صغرى تشمل الجروح والحروق واستئصال الشظايا، و(۱۳۲) عملية جراحية كبرى أبرزها عمليات جراحة الدماغ والأعصاب والكسور المعقدة، وجراحة الوجه والفكين والتجميل، وجراحة الأوردة الدموية والشرايين، واستقبال (۳۸) من الأطفال الخدّج.
كما قامت الفرق الطبية المختصة بإجراء عمليات نوعية أبرزها، إجراء عملية لمصابة بشظية في الرأس أدت إلى كسر مع إزاحة في الجمجمة، وكسور متهتكة في عظام محاجر العين والوجه مع نزيف دماغي وتهتك في المادة الدماغية، إضافةً إلى ترميم للعظم بواسطة الصفائح ووقف النزيف وازالة الشظايا من داخل الدماغ، والحالة الصحية للمريضة جيدة جداً.
وتأتي هذه الجهود المستمرة والمبذولة رغم الظروف الصعبة المحيطة ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في القطاع.


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