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الاحتلال يزعم ضبط فلسطينيتين بحوزتهما مخدرات قادمتا من الأردن

منذ ساعتين
الاحتلال يزعم ضبط فلسطينيتين بحوزتهما مخدرات قادمتا من الأردن

وطنا اليوم:زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، احباط عملية تهريب مخدرات على يد سيدتين فلسطينيتين من خلال جسر الملك حسين (معبر الكرامة)، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
وبحسب الإعلام العبري، فإنه “أثناء التفتيش الروتيني الذي أجراه مفتشون أمنيون عند معبر اللنبي، ظهرت نتيجة غير عادية أثناء فحص راكبتين وصلتا من الأردن”.
وذكر الاعلام ان مفتشي الجمارك في الاحتلال، عثروا على أكياس تحتوي على حبوب مخدرة من نوع الكبتاجون يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 4 كجم، كما شارك في النشاط محققون وأحد رجال المباحث من وحدة المخدرات والجمارك لدى الاحتلال.
وختم الإعلام العبري، ان الشرطة اعتقلت السيدتين، وسيتم مواصلة التحقيقات.


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