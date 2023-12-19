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مبيضين: الاحتمالات مفتوحة أمام الأردن في جميع الخيارات

منذ 3 ساعات
مبيضين: الاحتمالات مفتوحة أمام الأردن في جميع الخيارات

وطنا اليوم:قال الناطق باسم مجلس الوزراء، وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند مبيضين في تصريحات إن “الأردن تحدث في أكثر من مناسبة عن أن هذه المواجهة مستمرة ويخوضها ضد القوى التي تريد أن تنشر المخدرات وتهرّب السلاح وتطور في قدراتها كلما مر الوقت”.
وأضاف مبيضين، لشاشة المشهد، “كنا في الأردن نتمنى أن تقوم الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة لوقف الفوضى الموجودة ووقف هذه العمليات”، إلا أن ذلك لم يتحقق.
وأكد الوزير أنه بالتالي، فإن “الأردن سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات في مواجهة هذه المخاطر”.
وأوضح مبيضين أن وزير الخارجية أيمن الصفدي تحدّث عن هذا الأمر مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل أيام بعد استشهاد أحد أفراد حرس الحدود.
وتابع قائلا: “المعنى من هذا الحديث أن الأردن خاض اشتباكا طويلا من ساعات صباح الاثنين وحتى العصر، وهي حرب مباشرة مع قوى التهريب والتسليح وهي شبكات دولية عابرة تريد تهديد أمن المملكة”.
وقال مبيضين إن “الاحتمالات مفتوحة أمام الأردن في جميع الخيارات”، وأن القوات المسلحة الأردنية هي من سيتّخذ القرار بأي إجراءات.


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